انتكاسة صحية لـ«تركي أل الشيخ»

تعرض تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الرياضة السعودية، لوعكة صحية بسبب اجراءه العديد من المقابلات خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تدهور حالته من جديد.

ووفقا للمركز الإعلامى التابع لـ«آل الشيخ»، تحرك الفريق الطبي المنوط بعلاج رئيس هيئة الرياضة السعودية إلى مقر إقامته بأمريكا، لإجراء الإسعافات اللازمة والوقوف على حالته الصحية.

ويتواجد تركي آل الشيخ في أمريكا لخضوعه لعملية جراحية في الآونة الأخيرة، والتي تعد السادسة في مشواره العلاجي بنيويورك.