بالصور| بريزنتيشن سبورتس تعلن فسخ التعاقد مع "صلة"

أصدرت شركة "بريزنتيشن سبورتس" بيانا توضح فيه موقفها القانوني في التعاقد مع شركة صلة الرياضية، بخصوص حقوق بث مباريات الدوري المصري على قناة بيراميدز.

وقالت بريزنتيشن في بيانها إنها "قامت في وقت سابق بالتعاقد مع شركة صلة الرياضية في السعودية للترخيص بإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والسوبر المصري ومباريات المنتخبات الوطنية الودية خارجيا ومنحها حقوقه الديجيتال داخل مصر وخارجها لضات المنتجات وكذلك حقوق بث 44 مباراة فقط لصالح قناة بيراميدز tv المصرية".

وأضاف البيان: "وقد تلقت بريزنتيشن خطابا مفاجئا من شركة صلة الرياضية بفسخ التعاقد من طرف واحد متعللة بالعديد من المخالفات الواهية، ومنذ بداية التعاقد فقد التزمت شركة برزنتيشن التزاما كاملا بكافة بنود العقد وذلك بتمكين شركة صلة وبيراميدز tv من شارة البث والمباريات حسب التعاقد وبدون أي عقبات، وذلك على عكس ما جاء في خطاب شركة صلة من أسباب ومخالفات حيث لم تنص بنود العقد عليها".

وتابع بيان بريزنتيشن: "وبالرغم من عدم التزام صلة منذ اليوم الأول للتعاقد بجدول الدفعات المالية المقررة للعقد، حيث قامت بسداد نسبة لا تتعدى 25% من قيمة الدفعة الأولى من التعاقد، ولم تلتزم بسداد الدفعات التالية حتى الآن، وعليه فقد تحملت شركة بريزنتيشن أعباء مالية إضافية نتيجة عدم التزام صلة، وذلك بموجب التزامتها تجاه الأندية المتعاقد معها".

وقامت بريزنتيشن بمخاطبة "صلة" أكثر من مرة عبر كافة وسائل الاتصالات المختلفة بالتنبيه عليهم بضرورة سداد الدفعات المالية المستحقة وحتى الآن لم تتلق شركة بريزنتيشن ردودا على هذه المخاطبات حتى فوجئت الشركة بالخطاب الأخير من قبل صلة الرياضية في جميع وسائل الإعلام بإلغاء وتوقف جميع التعاقدات الأخرى لشركة صلة الرياضية في السوق الرياضي المصري، حسب ما ذكرتها الشركة في بيانها.

وأكدت بريزنتيشن أنها ستتخذ كل الإجراءات القانوينة التي تضمن لها الحصول على حقوقها كاملة، مشيرة إلى أن هذا الموقف تكرر في وقت سابق مع مجموعة MBC منذ 3 اعوام ماضية، ولكن لم تكن تلك المواقف إلا إثباتا لقوة مركز بريزنتيشن التجاري وقوة منتج كرة القدم المصرية ولم تشكل أي ازمة استثمارية. حسب البيان

واختتمت الشركة بيانها: "ومن هذا المنطلق تؤكد بريزنتيشن سبورتس طيب علاقاتها مع الأندية والحفاظ على مواردها المالية وذلك من منطلق الحرص التام على كافة أنواع التعاون البناء للاستثمار الحقيقي والجاد في الرياضة كما تؤكد أنها ستظل تعمل على تطوير الدوري المصري الأقوى في المنطقة العربية، ورأت شركة بريزنتيشن رائدة صناعة كرة القدم المصرية، والمستثمر الأول في الرياضة المصرية لزاما عليها بضرورة إصدار بيان لتوضيح الحقائق لكل المهتمين بصناعة كرة القدمن المصرية".