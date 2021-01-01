رسميا.. اتحاد اليد يخطر الزمالك بعدم اللعب على ملعبه

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد قرارا بتأجيل مباريات نادي الزمالك في كرة اليد، والتي تقام على ملعب القلعة البيضاء تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية بعدم إقامة مباريات على ملعب الفريق الأبيض.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أصدر قرارا بمنع حضور مرتضى منصور لمباريات الفريق الأبيض في جميع الألعاب وعدم إقامة المباريات على ملاعب نادي الزمالك وتم إخطار جميع الاتحادات بتنفيذ القرار.