بالصور| مدرجات السلام خالية قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

ظهرت مدرجات ملعب السلام خالية من جماهير الأهلي اليوم الثلاثاء، قبل ساعاتين من مباراة الاهلي ووفاق سطيف الجزائري.

وكان الجهات الأمنية، قد اعلنت رفضها حضور الجماهير للقاء اليوم، وسمحت بحضور ٨٥٠٠ مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.