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حضور جماهيري مكثف من جماهير الأهلي بمحيط ملعب «السلام»

منذ 50 دقيقة
كتب: حسين غريب
حضور جماهيري مكثف من جماهير الأهلي بمحيط ملعب «السلام»

جماهير الأهلي بمحيط ملعب السلام

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تواجد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، خارج ستاد السلام، والذي يحتضن مباراة الفريق الأحمر أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفض الأمن دخول الجماهير الحمراء لملعب اللقاء، بسبب عدم تواجد كارنية عضوية النادي الأهلي.

وكانت الجهات الأمنية قد حددت أمس 8500 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية الأهلي، لحضور مباراة الفريق الأحمر أمام وفاق سطيف رافضة حضور الجماهير دون دون كارنية عضوية النادي.

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