كلام نهائى من الأهلى لمؤمن زكريا «التجديد خلال ساعات أو الرحيل بلا عودة»

نقلا عن العدد الورقي

النادى يتظلم فى إيقاف «إكرامى» أفريقياً

الجهاز الطبى يحسم مصير «سمير ومحسن وجابر».. وقرارات مهمة لمجلس الإدارة

تسعى لجنة الكرة بالنادى الأهلى لإنهاء أزمة التجديد للاعب مؤمن زكريا، حيث ينتظر أن يعقد محمد يوسف، المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، جلسة خاصة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، لحسم وغلق هذا الملف، سواء بالموافقة على التجديد أو الرحيل من الفريق، وقال مصدر بالنادى: «اللاعب عليه خلال الجلسة المقبلة الاختيار بين التجديد أو الرحيل من النادى بلا عودة حتى تكون الفرصة متاحة أمام الجهاز الفنى للبحث عن بديل للاعب حال رفضه الاستمرار بالفريق الأحمر».

فى شأن مغاير، تدرس إدارة النادى التقدم بتظلم للاتحاد الأفريقى «كاف»، فى قرار إيقاف شريف إكرامى مباراتين (ذهاب وإياب الدور نصف نهائى أفريقيا) بسبب دخوله فى مشادة مع أحد رجال الإسعاف خلال مباراة حوريا الغينى، وأوضح المصدر أن الإدارة تحدثت مع الحارس الدولى حول هذا الأمر، ونفاه بشدة، مؤكداً: «الموقف كان بسبب أسلوب تعاملهم مع لاعبينا المصابين فى موقعة كوناكرى، وكان عبارة عن نقاش عادى لم يصل لحد المشكلة، أو أن يكون موضوعاً يتم شرحه أو تبريره».

من ناحية أخرى، طالب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة أمس أمام وفاق سطيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتركيز فى المباريات المقبلة، وتحديداً فى البطولة المحلية ومباريات الدورى، وشدد المدير الفنى على أهمية التفكير فى مباريات الدورى المحلى، وتحديداً مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والمقررة السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام.

فى سياق آخر، يحسم الجهاز الطبى موقف الثلاثى المصاب سعد سمير ومروان محسن وميدو جابر، من اللحاق بموقعة الاتحاد السكندرى، بسبب الإصابات التى طاردتهم فى الفترة الأخيرة، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد صعوبة الدفع بهم فى مواجهة زعيم الثغر.

فى شأن مختلف، أصدر مجلس إدارة النادى عدة قرارات، خلال اجتماعه الذى عقده أمس الأول الاثنين بمقر النادى بالجزيرة، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداداً على روح الكابتن صفوت عبدالحليم، نجم فريق الكرة السابق، الذى وافته المنية مؤخراً، وشملت القرارات تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فوراً فى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كل من تجاوز فى حق النادى الأهلى، ومسئوليه، وأعضائه خلال الفترة الأخيرة.

وقرر المجلس توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم المصرى، إلحاقاً بالخطاب الذى أرسله النادى من قبل خلال أزمة التحكيم فى مباراة الإنتاج الحربى، حيث جدد المجلس فى خطابه الجديد، ضرورة إسناد مباريات الفريق بالدورى، بدءاً من المباراة المقبلة إلى حُكّام من قارة أوروبا، مع استعجال الردّ على الخطاب السابق. وأرسل المجلس نسختين من لائحته الجديدة إلى اللجنة الأولمبية لنشرها فى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) على نفقة النادى، فى أقرب وقت، حتى تدخل اللائحة حيّز التنفيذ الفعلى، وذلك بعد إقرارها من قِبل الجمعية العمومية، يوم الجمعة الماضى، واعتمادها من مجلس الإدارة.