10 دقائق| «القائم» يحرم «حمودي» من هدف محقق للأهلي أمام «سطيف»

مرت 10 دقائق من زمن المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي الأهلي، ووفاق سطيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ فريق النادي الأهلي المباراة بسيطرة كبيرة على وسط الميدان، أملًا في إحراز هدف مبكر يسهل من مأمورية الفريق الأحمر خلال تلك المواجهة.

وفي الدقيقة الخامسة كاد أحمد حمودي أن يتقدم للفريق الأحمر، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الجزائري، لكن كرته اصطدمت بالقائم.