20 دقيقة| هدف أبيض للأهلي أمام وفاق سطيف

مرت 20 دقيقة من زمن المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي الأهلي، ووفاق سطيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

واصل لاعبي الفريق الأحمر سيطرتهم على وسط الميدان، فيما بادل لاعبي الأهلي الهجمات، لكن على استحياء، إذ لم تكن لتلك لها أي تهديد يذكر على مرمى العملاق الأهلاوي.

وفي الدقيقة 20 سجل وليد أزارو هدفًا للفريق الأحمر أمام الوفاق، لكن حكم اللقاء، ألغاه بداعي التسلل.