بالفيديو| «سليمان» يتقدم لـ «الأهلي» بالهدف الأول في شباك «سطيف»

سجل وليد سليمان الهدف الأول للأهلي في شباك وفاق سطيف الجزائري، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام.

واستغل وليد سليمان عرضية متقنة من جانب أحمد حمودي من الجانب الأيمن، ليستقبلها سليمان برأسه في الشباك.

ويستضيف الأهلي نظيره وفاق سطيف على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يحل المارد الأحمر ضيفًا على الفريق الجزائري في الـ 23 من أكتوبر في لقاء الإياب.