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80 دقيقة| الغضب يُسيطر على «كارتيرون».. والأداء السلبي لـ «الأهلي» يتواصل

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد موسى
80 دقيقة| الغضب يُسيطر على «كارتيرون».. والأداء السلبي لـ «الأهلي» يتواصل

الأهلي ووفاق سطيف

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مرت 80 دقيقة من زمن مباراة الأهلي ووفاق سطيف ولازال تقدم المارد الأحمر بهدفين دون خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى الأهلي ثاني تغييراته في الدقيقة 72 بنزول مؤمن زكريا بدلا من حسام عاشور.

وظهرت علامات الغضب على وجه «كارتيرون»، في الشوط الثاني بعد تراجع الأداء للمارد الأحمر بشكل ملحوظ.

ويستضيف الأهلي نظيره وفاق سطيف على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يحل المارد الأحمر ضيفًا على الفريق الجزائري في الـ 23 من أكتوبر في لقاء الإياب.

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