80 دقيقة| الغضب يُسيطر على «كارتيرون».. والأداء السلبي لـ «الأهلي» يتواصل

أحدث الأخبار
الأهلي ووفاق سطيف
مرت 80 دقيقة من زمن مباراة الأهلي ووفاق سطيف ولازال تقدم المارد الأحمر بهدفين دون خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأجرى الأهلي ثاني تغييراته في الدقيقة 72 بنزول مؤمن زكريا بدلا من حسام عاشور.
وظهرت علامات الغضب على وجه «كارتيرون»، في الشوط الثاني بعد تراجع الأداء للمارد الأحمر بشكل ملحوظ.
ويستضيف الأهلي نظيره وفاق سطيف على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يحل المارد الأحمر ضيفًا على الفريق الجزائري في الـ 23 من أكتوبر في لقاء الإياب.
الاتحاد السكندري
2
:
1
05:30 PMالدوري المصري
الجونة
بريميرو دي اوجوستو
1
:
0
06:00 PMدوري أبطال إفريقيا
الترجي
يوفنتوس
3
:
0
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
يانج بويز
هوفنهايم
1
:
2
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
الأهلي
2
:
0
09:00 PMدوري أبطال إفريقيا
وفاق سطيف
سسكا موسكو
1
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
بايرن ميونخ
1
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
أياكس
مانشستر يونايتد
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
تعليقات الفيسبوك