بالفيديو| «في مباراة الفرص الضائعة».. الأهلي يُحقق الفوز على وفاق سطيف بهدفي «سليمان ومحارب»

في مباراة الفرص الضائعة، تغلب الأهلي على نظيره وفاق سطيف بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبادل الفريقين الاستحواذ على المباراة، وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول بشكل كامل دون أي خطورة تذكر لوفاق سطيف، قبل أن يشكل الفريق الجزائري خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوي في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 23 استلم أحمد حمودي الكرة في الناحية اليمنى وأرسل عرضية إلى داخل منطقة جزاء وفاق سطيف قابلها وليد سليمان بضربة رائعة سكنت شباك الحارس مصطفى زغبة.

وفي الدقيقة 42 أضاف إسلام محارب الهدف الثاني للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليفشل الحارس مصطفى زغبة في التصدي لكرته.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق وفاق سطيف في 23 من أكتوبر المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للتعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف من أجل التأهل لنهائي البطولة.