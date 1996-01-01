الأهلي يتظلم فى إيقاف «إكرامى» أفريقياً

نقلًا عن العدد الورقي،،،

تدرس إدارة النادى التقدم بتظلم للاتحاد الأفريقى «كاف»، فى قرار إيقاف شريف إكرامى مباراتين (ذهاب وإياب الدور نصف نهائى أفريقيا) بسبب دخوله فى مشادة مع أحد رجال الإسعاف خلال مباراة حوريا الغينى.

وأوضح المصدر أن الإدارة تحدثت مع الحارس الدولى حول هذا الأمر، ونفاه بشدة، مؤكداً: «الموقف كان بسبب أسلوب تعاملهم مع لاعبينا المصابين فى موقعة كوناكرى، وكان عبارة عن نقاش عادى لم يصل لحد المشكلة، أو أن يكون موضوعاً يتم شرحه أو تبريره».