2 ديسمبر| ليفربول وإيفرتون ضمن أبرز مباريات اليوم

تقام اليوم، الأحد، الثاني من شهر ديسمبر الجاري، العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والمحلية على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

ليفربول * إيفرتون 18:15 beIN SPORTS HD 2

أرسنال * توتنهام 16:05 beIN SPORTS HD 2

نهائي الكونفدرالية الأفريقية

فيتا كلوب * الرجاء المغربي 21:00 beIN SPORTS HD

الدوري الإسباني

برشلونة * فياريال 19:30 beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي

روما * إنتر ميلان 21:30 beIN SPORTS HD 4

كأس مصر

المصري * الجزيرة (مطروح) 17:00 ON SPORT