2 ديسمبر| ليفربول وإيفرتون ضمن أبرز مباريات اليوم

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صلاح من مواجهة سابقة أمام إيفرتون
تقام اليوم، الأحد، الثاني من شهر ديسمبر الجاري، العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والمحلية على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي
ليفربول * إيفرتون 18:15 beIN SPORTS HD 2
أرسنال * توتنهام 16:05 beIN SPORTS HD 2
نهائي الكونفدرالية الأفريقية
فيتا كلوب * الرجاء المغربي 21:00 beIN SPORTS HD
الدوري الإسباني
برشلونة * فياريال 19:30 beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي
روما * إنتر ميلان 21:30 beIN SPORTS HD 4
كأس مصر
المصري * الجزيرة (مطروح) 17:00 ON SPORT
تشيلسي
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02:00 PMالدوري الإنجليزي
فولهام
أرسنال
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04:05 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
المصري البورسعيدي
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05:00 PMكأس مصر
الجزيرة
ليفربول
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06:15 PMالدوري الإنجليزي
إيفرتون
برشلونة
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07:30 PMالدوري الأسباني
فياريال
فيتا كلوب
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09:00 PMالكونفدرالية
الرجاء المغربي
روما
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09:30 PMالدوري الإيطالي
إنتر ميلان
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