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2 ديسمبر| ليفربول وإيفرتون ضمن أبرز مباريات اليوم

اليوم AM 02:05
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
2 ديسمبر| ليفربول وإيفرتون ضمن أبرز مباريات اليوم

صلاح من مواجهة سابقة أمام إيفرتون

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تقام اليوم، الأحد، الثاني من شهر ديسمبر الجاري، العديد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والمحلية على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

ليفربول * إيفرتون  18:15  beIN SPORTS HD 2

أرسنال * توتنهام  16:05  beIN SPORTS HD 2

نهائي الكونفدرالية الأفريقية

فيتا كلوب * الرجاء المغربي  21:00   beIN SPORTS HD

الدوري الإسباني

برشلونة * فياريال  19:30  beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي

روما * إنتر ميلان  21:30  beIN SPORTS HD 4

كأس مصر

المصري * الجزيرة (مطروح)  17:00  ON SPORT

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