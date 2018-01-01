الحوارالكامل| وكيل «كارتيرون» يكشف لـ« الوطن سبورت» كواليس رحيل المدرب: حزن كثيراً على ضياع أحلامه مع الفريق.. الخطيب وعد الفرنسي بالبقاء

نقلا عن العدد الورقي

تمكن كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى، من انتشال الفريق من قاع مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، ووصل به إلى نهائى البطولة القارية، خاسراً اللقب بثلاثية أمام الترجى التونسى فى رادس، ومن بعدها توديع بطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتى، لتكون نهاية المدرب مع القلعة الحمراء. وما قبل الرحيل وبعده كواليس كثيرة يكشف عنها عمر الصادق، وكيل المدير الفنى السابق للنادى للأهلى، فى حوار خاص مع «الوطن سبورت»، مشدداً على موقف الخطيب، رئيس النادى، من المدرب قبل مباراة الوصل، والطريقة التى تم بها إخطار المدرب بالرحيل، وموقفه ورد فعله على ضياع أحلامه مع القلعة الحمراء، وغيرها من الأمور داخل الحوار.

وكيل «كارتيرون» يكشف لـ« » كواليس رحيل المدرب: حزن كثيراً على ضياع أحلامه مع الفريق

الخطيب وعد المدرب الفرنسى بالبقاء مهما كانت نتيجة مباراة الوصل.. وضغوط الجماهير ساهمت فى الإقالة

رئيس النادى تعهّد للمدرب بتقديم تدعيمات قوية فى يناير.. و«الدرندلى» قال له: نجحت فى الوقوف بالفريق على قدميه ولكنك لن تكون معنا

وجهة نظر «كارتيرون» حول عاشور والسولية كانت تتلخص فى أن الأول كبير فى السن والثانى دائم الإصابات لو أمسك الشناوى الكرة السهلة أمام الوصل ما رحل كارتيرون.. أمامنا الآن عروض من منتخب تونس وغيره

بصفتك وكيله والرجل المقرب منه كروياً، هل شعر كارتيرون بالظلم للرحيل من الأهلى؟

- لا، المدير الفنى الفرنسى تفهّم القرار تماماً وتقبّله بصدر رحب، لكنه حزن بشدة لأنه كان يأمل فى نجاح تجربته مع الأهلى، ولكن الكرة مكسب وخسارة، وما حدث وارد جداً.

هل كانت هناك تلميحات من الإدارة لكارتيرون قبل مباراة الوصل بأنها الفرصة الأخيرة له؟

- لم يحدث على الإطلاق، كانت هناك جلسة بين كارتيرون ومحمود الخطيب بعد مباراة الترجى، وأكد رئيس النادى الأهلى أنه مستمر مع الفريق، وسيكمل مشواره مهما كانت نتيجة اللقاء، ووعده بدعم قوى فى يناير.

هل يمكن أن يكون القرار لتهدئة جماهير النادى الغاضبة؟

- وارد جداً أن يكون للضغط الجماهيرى دور فى القرار، ومن الممكن أن يكون المجلس رأى ضرورة وجود مدير فنى آخر برؤية جديدة.

هل تناولت جلسة خالد الدرندلى مع كارتيرون أى شىء بخصوص أسباب إقالته المفاجئة؟

- الجلسة كانت ودية للغاية، الدرندلى أبلغه أن الإدارة تقدر مجهوده مع الفريق وأنه نجح فى أن يقف الفريق معه على قدميه لكنه لن يكون موجوداً مع الفريق فى الفترة المقبلة، وكارتيرون تفهّم ذلك خلال الجلسة.

هل يرى كارتيرون أن الإدارة تسببت فى الهزيمة من الترجى نتيجة تخاذلها عن حماية الفريق كما يرى البعض؟

- لا بالعكس، يرى أن الهزيمة كانت فى الملعب وفنية بحتة لأن كل اللاعبين لم يكونوا فى يومهم، وبصفته المدير الفنى حمّل نفسه جزءاً كبيراً من مسئولية الهزيمة.

هل رأى تقصيراً من الإدارة فى دعمه باللاعبين؟

- هو طلب كوليبالى فقط، والإدارة لبّت رغبته وأتمت التعاقد معه بالفعل.

قبل رحيله هل حسم كارتيرون قائمة الراحلين عن الفريق؟

- فعلاً كان قرر الاستغناء عن أكثر من لاعب، وحدد البدائل والصفقات المطلوبة فى يناير.

هل من ضمن تلك الصفقات بعض الأسماء المطروحة حالياً؟

- أكيد، كارتيرون طلب التعاقد مع العديد من اللاعبين، وقد نراهم فى الأهلى قريباً، كارتيرون تابع الدورى المحلى بشكل جيد ورشح أبرز الأسماء به لدعم الفريق.

هل وجّه أى رسائل غاضبة للاعبين بعد الخروج من البطولة العربية؟

- لم يوجه أى رسائل غاضبة للاعبين، بالعكس علاقته بهم كانت جيدة للحظة الأخيرة، وتفهّم أن أخطاء اللاعبين واردة فى كرة القدم.

وكيف كان رد فعله على خطأ الشناوى الفادح الذى تسبب فى الخروج أمام الوصل؟

- لو أن الشناوى أمسك الكرة المتسببة فى الهدف ما رحل كارتيرون عن الفريق، ولكان الآن فى مكانه، لكنه فى نفس الوقت يتفهّم تماماً أن الأخطاء واردة فى كرة القدم ولم يكن لديه مشكلة مع الشناوى أو غيره من اللاعبين، بدليل أن اللاعبين كلهم يحبونه.

سيد معوض اتهم لاعبى الأهلى بالتخاذل خلال الفترة الأخيرة، هل يتفق كارتيرون معه فى ذلك؟

- هناك عناصر بالفريق هذه هى إمكانياتها، وهناك عناصر لم يقدموا كل ما عندهم فى التدريبات والمباريات، والرجل لم يصنف لاعباً بعينه على أنه أساسى أو احتياطى، كارتيرون أعطى الفرصة للجميع، وفى النهاية اعتمد على من يستحق، هذه عقلية المدربين الأجانب عموماً.

وقبل الرحيل أيضاً، هل حسم كارتيرون قراره بالنسبة لصالح جمعة؟

- لم يحسم قراره تجاه صالح جمعة، كان ينتظر أداءه فى التدريب للحكم عليه.

ما حقيقة وقوع خلاف بين كارتيرون وليندمان بسبب كثرة الإصابات؟

- لا بالعكس، علاقتهما كانت طيبة، بدليل أنهما كانا يستعدان قبل مباراة الوصل بشكل عادى جداً.

هل بالفعل كارتيرون قرر استبعاد السولية وعاشور من التشكيل الأساسى؟

- لا، التصريح فُهم خطأ، المسألة أنه طلب التدعيم فى مركزيهما لا أكثر ولا أقل، عاشور مع عامل السن يحتاج إلى لاعب قوى يدعم المركز معه، والسولية إصاباته كثيرة، فكان لابد من تدعيم للمركز.

ما حقيقة مفاوضات منتخب تونس مع كارتيرون؟

- كارتيرون تلقى عدة عروض من أندية مغربية وجزائرية وسعودية، بالإضافة إلى عرض من المنتخب التونسى، لكنها ما زالت عروضاً شفهية لم تدخل الإطار الرسمى، هو الآن فى فترة راحة لمدة شهر، وبعدها سيدرس كل العروض بدقة.