نقلا عن العدد الورقي..

روى عمار السرساوى، المشرف الرياضى ومدير الكرة بنادى الوفاق بغزة «النادى السابق للاعب»، قصة اكتشافه للاعب الفلسطينى، محمود السلمى، الشهير بـ«ميسى غزة»، المنضم مؤخرا للنادي الأهلي، بالصدفة، مؤكداً أنه كان يدرب ناشئى فريق الوفاق بغزة عام 2010، وأثناء التدريب خرجت الكرة من الملعب ليمسكها أحد الأطفال الذى كان يؤدى حركات لعبة «الجمباز»، مظهراً مهارات لافتة للنظر، فنادى الطفل وعرف منه أنه لا يمارس الكرة فى أى فريق، ليضعه تحت الاختبار لمدة شهر، ليطلب بعدها التكفل به، وتخصيص عائد مادى لمصاريف دراسته.

وظل «السلمى» مع الفريق حتى شارك فى بطولة بغزة لفرق ناشئى 97، ليسجل «ميسى غزة» ثلاثة أهداف «هاتريك» فى أول مباراة له بالبطولة، لكى يجذب متابعة مدرب منتخب ناشئى فلسطين الذى كان يتابع اللاعب وانبهر بما يقدمه وطلب منه أن يلعب خارج غزة لفرق أكبر.

وأشار «السرساوى» إلى أنه أطلق عليه لقب «ميسى» منذ أول يوم له فى تدريبات الفريق، لأن أسلوب لعبه يشبه البرغوث الأرجنتينى كثيراً ويحاول تقليده باستمرار، ويواظب على مشاهدة مقاطع «فيديو» له على الرغم من حبه الكبير وتشجيعه لفريق ريال مدريد، مضيفاً أن «السلمى» لعب للفريق الأول لنادى الوفاق وهو بعمر 17 عاماً، وانتقل لاتحاد الشجاعية منذ منتصف موسم 2016/2017 على سبيل الإعارة، ثم رشحه مصطفى نجم، مدرب الشجاعية ولاعب الزمالك السابق للانضمام لفريق ميت عقبة، إلا أن مفاوضات الأهلى كانت أكثر جدية وتمت سريعاً.