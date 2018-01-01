الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

اليوم..عامر حسين يحضر اجتماع مجلس اتحاد الكرة

5 آلاف مشجع في موقعة الزمالك والمصري

نتائج مميزة لفريق براعم2007 بنادي حدائق الأهرام

«شوبير» يكشف مصير انتقال حسين الشحات للأهلي

دينا الرفاعي: «بشجع الأهلي».. والزمالك سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم

اليوم AM 08:13
كتب: أحمد أبوالليل
دينا الرفاعي: «بشجع الأهلي».. والزمالك سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم

الأهلي والزمالك

أخبار متعلقة

قالت دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة، إنها أهلاوية وتشجع الفريق الأحمر في مبارياته، موضحة أنها تتوقع فوز الزمالك بلقب دوري هذا الموسم 2018-2019.

وأضافت «الرفاعي»، في حوارها لـ «الوطن»، ردًا على سؤال، من تشجعين الأهلى أم الزمالك: «أنا أهلاوية جدًا، لكننى لست متعصبة، وأتابع مباريات الأهلى جيدًا، وأرى أنه رقم واحد فى مصر، وخسرنا لقب دورى أبطال أفريقيا، لأننا لم نلعب بصورة جيدة أمام الترجى والأداء كان ضعيفًا، وهذا ليس النادى الأهلي، الذي نشجعه».

وردًا على سؤال من سيحسم لقب الدوري هذا الموسم، تابعت: «الكرة فى يوم وليلة تحدث بها متغيرات كثيرة، ووجود الأهلى فى المركز الأخير لا يعني فقدانه لقب الدوري، لكنه بشكل عام لن يحصد اللقب هذا الموسم، والزمالك سيكون بطل النسخة الحالية».

أخبار قد تعجبك

«الخطيب» يجتمع بـ«عبد الحفيظ».. «ربيعة» و«كوليبالي» للبيع فى الأهلى

استطلاع رأى

  • بورنموث

    بورنموث

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هادرزفيلد تاون

    هادرزفيلد تاون

  • واتفورد

    واتفورد

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

كبرى مفاجآت كأس مصر| «الجزيرة» يُطيح بـ «المصري» من دور الـ 32 في الوقت القاتل

«الخطيب» يصل مطار القاهرة بعد قليل.. ووزير الرياضة وأعضاء مجلس الأهلي في استقباله

«ربيعة» و«كوليبالي» للبيع فى الأهلى.. و «الخطيب» يجتمع بـ«عبد الحفيظ» لحسم تطوير قطاع الكرة
«الرفاعى»: المنتخب لن يفوز بكأس الأمم و«صلاح» لن يحصد جائزة «بى بى سى»