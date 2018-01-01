دينا الرفاعي: «بشجع الأهلي».. والزمالك سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم

قالت دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة، إنها أهلاوية وتشجع الفريق الأحمر في مبارياته، موضحة أنها تتوقع فوز الزمالك بلقب دوري هذا الموسم 2018-2019.

وأضافت «الرفاعي»، في حوارها لـ «الوطن»، ردًا على سؤال، من تشجعين الأهلى أم الزمالك: «أنا أهلاوية جدًا، لكننى لست متعصبة، وأتابع مباريات الأهلى جيدًا، وأرى أنه رقم واحد فى مصر، وخسرنا لقب دورى أبطال أفريقيا، لأننا لم نلعب بصورة جيدة أمام الترجى والأداء كان ضعيفًا، وهذا ليس النادى الأهلي، الذي نشجعه».

وردًا على سؤال من سيحسم لقب الدوري هذا الموسم، تابعت: «الكرة فى يوم وليلة تحدث بها متغيرات كثيرة، ووجود الأهلى فى المركز الأخير لا يعني فقدانه لقب الدوري، لكنه بشكل عام لن يحصد اللقب هذا الموسم، والزمالك سيكون بطل النسخة الحالية».