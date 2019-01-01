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كأس مصر للشباب| مسابقة جديدة يستحدثها اتحاد الكرة

اليوم PM 06:04
كتب: إبراهيم منصور
كأس مصر للشباب| مسابقة جديدة يستحدثها اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

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قرر اتحاد الكرة المصري، استحداث مسابقة كأس مصر للشباب، على أن تبدأ نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقال «مجاهد» خلال المؤتمر الصحفي، الذي يتم عقده حاليًا باتحاد الكرة: «غدًا سيتم توزيع خطابات للمناطق والأندية الراغبة في الاشتراك بالبطولة الجديدة».

وفاز أحمد شوبير، عضو مجلس اتحاد الكرة، بمنصب نائب رئيس مجلس الجبلاية، خلال الاجتماع، الذي أقيم اليوم، وانتهى منذ قليل.

وجاء فوز «شوبير» بالتزكية، وخاصة أنه لم يتقدم أي عضو للمنصب أمامه، وهو ما دعى لفوزه مباشرة، وحرص جميع الأعضاء على تهنئته على هذا المنصب.

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