قضية أموال الزمالك| مراقب الحسابات: قدمت تقريرًا عن تغيير «العملات» بسعر أعلى من البنك المركزي دون وجود مستندات

نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة، التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة، والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وبسؤال حازم عبد التواب، مراقب حسابات نادى الزمالك، قال إنه عند إعداده لتقرير مراقبة الحسابات من عام 2016 تبين أنه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى أكتوبر 2016، تم تغيير عملات أجنبية كانت مودعة بخزينة النادى للجنيه المصرى بإجمالى مبلغ 2714933 دولاراً، وذلك بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى ودون وجود أى مستندات دالة على أن عملية التغيير تمت فى البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك وقبل تحرير سعر الصرف فى 3-11-2016.

وقدم سنداً لأقواله عبارة عن صورة تقرير مراقب الحسابات عن عام 2016 الثابت به أنه تم تغيير عملات أجنبية بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى ودون وجود مستندات دالة على التحويل والذى تم عرضه على مجلس إدارة نادى الزمالك للعرض على الجمعية العمومية للنادى.

وبلغ إجمالى ما أمكن التوصل له من تلك القيود المحاسبية عدد 46 قيداً منها 23 قيد تحويل عملة و23 قيد فروق العملة وذلك ما يلى: القيد الأول برقم 30 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 300000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 2664000 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة به رقم 39 فى يوليو 2016 بمبلغ 621000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه.

القيد الثانى برقم 31 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 50000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بقيمة 444000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاصة به رقم 40 فى يوليو 2016 بمبلغ 103500 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه.

والقيد الثالث برقم 32 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 50000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 444000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 41 فى يوليو 2016 بمبلغ 103500 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه.

القيد الرابع برقم 30 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 300000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 2664000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 39 فى يوليو 2016 بمبلغ 621000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه.

والقيد الرابع برقم 33 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 5٫454٫545٫4 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 4٫843٫636٫32 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 42 فى يوليو 2016 بمبلغ 1٫156٫363٫68 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 11 جنيهاً.

والقيد الخامس برقم 34 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 400000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 3٫552٫000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 43 فى يوليو 2016 بمبلغ 948000 جنيه وبذلك يكون تم التحويل بسعر 11٫25 جنيه.

القيد السادس برقم 35 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 888000 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاصة به رقم 44 فى يوليو 2016 بمبلغ 272000 وبذلك تم التحويل بسعر 11٫60 جنيه.

القيد السابع رقم 36 فى يوليو 2016، المبلغ بالدولار 700 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه وبقيمة 6216 جنيهاً، وكذا قيمة فرق العملة الخاصة به رقم 45 فى يوليو 2016 بمبلغ 1784 جنيهاً، وبذلك تم التحويل بسعر 11٫43 جنيه.

القيد الثامن برقم 37 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 888000 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 46 فى يوليو 2016 بمبلغ 302000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 11٫90 جنيه، القيد التاسع برقم 38 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 888000 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 47 فى يوليو 2016 بمبلغ 322000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫10 جنيه.

القيد العاشر برقم 71 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 40000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 355200 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 76 فى أغسطس 2016 بمبلغ 134800 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫25 جنيه.

القيد الحادى عشر برقم 72 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 5000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 444000 جنيه، وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 77 فى أغسطس 2016 بمبلغ 173500 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫35 جنيه.

القيد الثانى عشر برقم 73 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 150000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى فى هذا القيد 8٫88 جنيه، بقيمة 1332000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 78 فى أغسطس 2016 بمبلغ 505500 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12.25 جنيه.

القيد الثالث عشر برقم 74 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 888000 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 79 فى يوليو 2016 بمبلغ 342000 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 12٫30 جنيه.

القيد الرابع عشر برقم 75 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 50000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 444000 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 80 فى أغسطس 2016، بمبلغ 176000 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 12٫40 جنيه.

القيد الخامس عشر برقم 14 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 5000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 444000 جنيه، وكذا قيمة قيد فرق العملة الخاص به رقم 20 فى سبتمبر 2016، بمبلغ 171000 جنيه، وبذلك فتم التحويل بسعر 12٫30 جنيه.

القيد السادس عشر برقم 15 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 150000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 1332000 وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 21 فى سبتمبر 2016 بمبلغ 528000 وبذلك فتم التحويل بسعر 12٫40 جنيه.

القيد السابع عشر برقم 16 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 200000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 1٫776٫000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 22 فى سبتمبر 2016 بمبلغ 714000 جنيه وبذلك فتم التحويل بسعر 12٫45 جنيه.

القيد الثامن عشر برقم 17 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 60000 دولار والمبلغ المحصل منه عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 532800 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 23 فى سبتمبر 2016، بمبلغ 153200 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 11٫43 جنيه.

القيد التاسع عشر برقم 18 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 14000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقه 8٫88 جنيه، بقيمة 124320 جنيهاً، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 24 فى سبتمبر 2016 بمبلغ سبعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانين جنيهاً، وبذلك تم التحويل بسعر 12٫30 جنيه.

القيد العشرون برقم 19 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 10934 دولاراً والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 970939٫2 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫50 جنيه.

القيد الحادى والعشرون برقم 38 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 147600 والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 1310688 وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 39 فى سبتمبر 2016، بمبلغ 497412 جنيهاً وبذلك تم التحويل بسعر 12٫25 جنيه.

القيد الثانى والعشرون برقم 35 فى أكتوبر 2016 المبلغ بالدولار 6230 دولاراً والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 5532240 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 36 فى يوليو 2016، بمبلغ 2567760 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 13 جنيهاً.

القيد الثالث والعشرون برقم 37 فى أكتوبر 2016، المبلغ بالدولار 4000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 355200 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 38 فى أكتوبر 2016، بمبلغ 252800 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 15٫20 جنيه.

وبهذا يصل إجمالى المبالغ بالعملات الأجنبية والثابتة بقيود التحويل مبلغ 2٫714٫918٫54 دولاراً والقيمة المثبتة بقيود التحويل وفقا لسعر البنك المركزى بواقع 8٫88 جنيه، بإجمالى مبلغ 24٫108٫476٫64 مليون جنيه والقيمة المثبتة بقيود فرق العملة بمبلغ 7٫591٫468٫36 مليون جنيه وهى عبارة عن الفرق ما بين التحويل بسعر يزيد عن سعر البنك المركزى وتم إدراجها كإيرادات فى ميزانية النادى.

وتشير المذكرة إلى أن «عبد التواب» قدم سنداً لأقواله صورة تقرير مراقب الحسابات عن عام 2016 الثابت به أنه تم تغيير عملات أجنبية بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى ودون وجود مستندات دالة على التحويل، والذى تم عرضه على مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية للعرض على الجمعية العمومية للنادى.