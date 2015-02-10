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قضية أموال الزمالك| «عبد الخالق»: لهذه الأسباب تقدمت باستقالتي.. وتغيير «العملة» جاء بتعليمات من الإدارة

منذ 54 دقيقة
كتب: محمد يحيي
قضية أموال الزمالك| «عبد الخالق»: لهذه الأسباب تقدمت باستقالتي.. وتغيير «العملة» جاء بتعليمات من الإدارة

مصطفى عبد الخالق

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نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وبسؤال مصطفى عبدالخالق، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن واقعة تغير العملة، قال أنه تم انتخابه عضواً بمجلس إدارة الزمالك عام 2014 إلا أنه تقدم باستقالته فى 10-2-2015 بسبب قيام رئيس الزمالك بالتحكم فى كافة القرارات الإدارية الخاصة بالنادى واستئثاره بها دون مناقشة أعضاء مجلس الإدارة، وقال إن تغيير العملة فقد تمت بتعليمات من مجلس إدارة الزمالك وفقاً لما قرره رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، فى الفترة من عام 2014 إلى 2018 فى أحد البرامج التليفزيونية.

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