المدير المالي لـ"الزمالك": شراء "العملات" من السوق السوداء بعلم رئيس النادي

نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وبسؤال محمد الشهاوى المدير المالي السابق، أقر بأن عملية شراء العملات الأجنبية من السوق الحرة والمقصود بها السوق السوداء تمت بموجب قرارات من مجلس إدارة النادى، بأن يتم شراء العملات الأجنبية من السوق الحرة لتدبير الاحتياجات المالية فى المدفوعات بعملة الدولار كما هو الحال بمجلس الإدارة رقم 38 لسنة 2017، وأنه كان يقوم بصرف المبلغ المكتوب فى قرار مجلس الإدارة بالجنيه المصرى لصاحب العهدة والذى يتولى بنفسه شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء.

وأقر بعلمه حال تحرير أذون الصرف بأن تلك المبالغ المنصرفة لشراء عملات أجنبية من خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك وأن المتبع فى ذلك الشأن أنه قبل القيام بتحرير إذن الصرف كان يقوم باستطلاع رأى رئيس الزمالك وأحمد جلال، نائب رئيس النادى، وحازم ياسين، أمين الصندوق، وهانى زادة، عضو المجلس، لاستصدار موافقتهم على عملية الشراء من السوق الحرة الموازية وهى السوق السوداء، وأن عملية الصرف كانت تتم بموجب شيكات لشراء الدولارات من السوق السوداء، موقعة من أحمد جلال وحازم ياسين.

وأضاف أنه بشأن عمليات بيع العملات الأجنبية وهى الدولار الأمريكى فى خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك لتعظيم إيرادات النادى، إلا أن محمد الشهاوى طلب فى ذلك الصدد أن يكون هناك أمر إدارى مكتوب بتشكيل لجنة تتولى عملية ذلك التغيير فرفض رئيس الزمالك وكلف أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة وقتها، وشريف حسين، موظف بالنادى، لجلب أفضل الأسعار وأن ذلك هو الذى كان يتم فعلياً بالتواصل بين سالفى الذكر ورئيس الخزينة.