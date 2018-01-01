قضية أموال الزمالك| «أحمد جلال» يكشف السر وراء فتح حساب «زادة»

نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وبسؤال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، أقر أنه بشأن قرار مجلس إدارة الزمالك بفتح حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة كان ذلك نظراً لقيام ممدوح عباس بالحجز على أرصدة وحسابات النادى بالبنوك واعتبر مجلس الإدارة ذلك من الضرورات الملحة حتى يتم تسيير أمور النادى، وأنه وافق على ذلك القرار دون علمه بحجم المديونية المقررة لصالح ممدوح عباس.

وأضاف أحمد جلال أن ذلك حدث بعد أن قرر له محمد الشهاوى، المدير المالى، عدم إمكانية صرف أى مبالغ مالية من حسابات النادى نظراً لتوقيع ذلك الحجز، وأن اللجوء لتلك الطريقة دون سداد المديونية محل ذلك الحجز على الرغم من ضآلتها وذلك لتعدد الدعاوى القضائية وتتابع إجراءات الحجز.

وتابع جلال: «بالنسبة لامتناع مجلس إدارة النادى عن سداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة بما رتب استحقاقها لغرامات تأخير التزم بها النادى، فذلك من الأمور المالية التى تختص بها الإدارة المالية بالنادى وأمين الصندوق بمجلس الإدارة، وشدد نائب رئيس الزمالك أنه بالنسبة لاتخاذ مجلس إدارة الزمالك الاحتياطات الكافية حال اتخاذ قرار بإيداع كافة أموال ومستحقات نادى الزمالك المحولة من الخارج فى حساب شخصى لأحد أعضائه لضمانه توريد كامل تلك المبالغ، قرر أن مجلس الإدارة يقوم بإصدار القرارات العامة وأن ضمانات التنفيذ تكون مسئولية الإدارة المالية وأمين الصندوق.