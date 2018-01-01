قضية أموال الزمالك| مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام تفتح النار على المجلس الأبيض

نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وبسؤال محمد عبد العظيم على العزب، مفتش بإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام بمباحث الأموال العامة، قرر أن تحرياته انتهت إلى قيام مجلس إدارة نادى الزمالك بإصداره قراره بفتح حساب خاص باسم أحد أعضائه لتحويل المستحقات المالية المحولة للنادى من الخارج نتيجة بيع وإعارة اللاعبين على ذلك الحساب، وذلك حتى لا يتمكن ممدوح عباس من استيفاء مستحقاته المالية الصادر بها أحكام نهائية قبل النادى، بما أضر بأمواله ومصالحه المعهود بها إليهم، وكانت قيمة المديونية المستحقة لممدوح عباس هى مبلغ 3.5 مليون جنيه فى ذلك الوقت، وتمكن بموجب ذلك القرار هانى زادة، عضو مجلس إدارة النادى، الذى تم فتح الحساب باسمه، من اختلاس مبلغ مالى من تلك المبالغ المالية المحولة لم يقم بتوريدها لخزينة النادى.

واختتم أقواله من أن المسئول عن ذلك هم أعضاء مجلس إدارة النادى كل من رئيس مجلس إدارة النادى، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وحازم ياسين، أمين الصندوق، وهانى زادة، عضو المجلس، ورحاب محمود عبدالمنعم، عضو المجلس، ومصطفى سيف العمارى، عضو المجلس، وأحمد مرتضى منصور، عضو المجلس، وشريف منير حسن، عضو المجلس، باعتبارهم الموقعين على محضرى مجلس الإدارة محل الواقعة، وأضاف بأن امتناع مجلس إدارة النادى عن سداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة رتبت غرامات تأخير يلتزم بها نادى الزمالك لصالح مصلحة الضرائب العام بواقع 40 مليون جنيه، بما شكلت معه إضراراً بأموال نادى الزمالك.