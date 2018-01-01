قضية أموال الزمالك| «جلال» يُبرئ نفسه من تغيير العملات بـ «السوق السوداء»

نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وفيما يتعلق بما قرره محمد الشهاوى حال استجوابه وقيام أحمد جلال بالتوقيع على مذكرة لتدبير عملة الدولار الأمريكى من السوق الحرة الموازية، قرر أنه لم يكن يعلم بأن المقصود بالسوق الحرة الموازية هى أنه يتم الشراء من السوق السوداء وأنه كان يتعين على محمد الشهاوى إحاطته بذلك الأمر، وتبين وجود قيود محاسبية بعنوان قيود التحويل ثابت بها تحويل مبلغ معين من الدولار الأمريكى للجنيه المصرى بالسعر الصحيح المعلن من البنك المركزى وهو 8٫88 جنيه موقع من مدير الخزينة ورئيس الحسابات أو المدير المالى، ولهذا القيد قيد محاسبى آخر مكمل بعنوان قيد فروق العملة.