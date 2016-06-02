تحقيقات قضية أموال الزمالك: وجود شبهات حول ملايين عمر جابر من بازل السويسرى

نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة، التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة، والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وتضمنت المذكرة أن هناك مبالغ أخرى تقدر بمبلغ 62٫961 ألف دولار تم سحبها من ذلك الحساب الخاص، ولم يتم توريدها لخزينة نادى الزمالك، إلا أنه وعقب بداية تحقيقات نيابة العجوزة الجزئية بشأن تلك الواقعة فى 3-10-2017 قام باستكمال السداد على فترات من يوم 4-1-2018، حتى 13-2-2018، قبل بداية تسلم لجنة إدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، وبناء على طلب النيابة العامة فتمكن من توريد مبلغ 33٫962 ألف دولار، وتبقى فى ذمته مبلغ 28٫999 ألف دولار قام باختلاسها ولم يقم بتوريدها لخزينة نادى الزمالك، وهو ما يعنى قيام هانى زادة باستغلال فروق تغيير العملة من اليورو للدولار الأمريكى.

وأوضح التقرير التفاصيل المالية لصفقة انتقال عمر جابر لبازل السويسرى، وقال إنه عقب توريد المبالغ المالية الخاصة باللاعب عمر جابر، فى تاريخ 2-6-2016 تم تحويل مبلغ 1٫650٫000 مليون يورو من نادى بازل، لحساب هانى زادة بذات البنك، بحيث تبقى بحسابه مبلغ 1.449٫940 مليون يورو، وبتاريخ 7-6-2016، قام بتحويل ذلك المبلغ الأخير لعملة الدولار من داخل البنك، وكانت قيمة اليورو بالنسبة للدولار فى ذلك الوقت 1٫1136 دولار مقابل اليورو الواحد، أى إن هناك زيادة فى مبلغ الدولارات بحساب «زادة» بقيمة 28٫999 ألف دولار، وهو ما يجعله متهماً باختلاس مبلغ جديد.