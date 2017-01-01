تحقيقات «أموال الزمالك» تكشف تفاصيل التهرب الضريبي لـ«مجلس الإدارة»

نقلا عن العدد الورقي..

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة، التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة، والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وشملت المذكرة اتهام مجلس الزمالك بالكامل بالامتناع عن سداد مبالغ الضريبة المستحقة على النادى أدت إلى تراكم غرامات التأخير، على الرغم من توافر السيولة المالية لسداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة، ما أدى إلى الإضرار بأموال النادى نتيجة الامتناع عن سداد تلك المستحقات، وتبين أيضاً أنه تم استخدام بعض حسابات موظفى النادى لتحويل مبالغ مالية مستحقة على النادى للخارج ولم يصدر بها أى قرار من مجلس الإدارة، وذلك حتى لا يتمكن دائنو النادى من الحصول على مستحقاتهم المالية.

وتضمنت المذكرة أيضاً، أنه خلال الفترة من يوم 3 نوفمبر 2016 حتى 3 مارس 2018 بداية تولى اللجنة المالية المشكلة من وزير الشباب والرياضة للأمور المالية لنادى الزمالك تبين أنه بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك رقم 38 لسنة 2017 بتاريخ 17 فبراير 2017 والممتد بتاريخ 10 مارس 2017، والثابت به ببند الموضوع رقم 65 أنه يتم صرف قيمة العهدة بالمعادل بالجنيه المصرى فى تواريخ صرف دفعات العهدة، ويتم التسوية حسب سعر الدولار المعادل للجنيه المصرى فى تواريخ الصرف.

ونظراً لعدم توافر الدولار بحسابات النادى يتم التغيير من السوق الحرة على أن تصرف السلفة باسم الكابتن أحمد عثمان محمد على، إدارى الفريق، وثابت بالبند رقم 119 أنه تمت الموافقة على استخراج إجمالى السلفة المذكورة، وذلك بناء على طلب رئيس الجهاز على أن تسوى السلفة بالمستندات القانونية الدالة على الصرف، على أن تصرف السلفة باسم مدير الجهاز ويتم صرف العهدة بأسعار الصرف المعادلة للسوق يوم صرف العهدة، وعند التسوية يتم التسوية بالمعادل للدولار واليورو فى تاريخ التسوية، نظراً لتدبير العملة من السوق الحرة باليورو والدولار.

وبناء على ذلك فقد تم شراء مبلغ 98959 دولاراً ومبلغ 27810 يورو من خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك، والمسئول عن تلك الواقعة هم كل من رئيس مجلس إدارة النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة وحازم ياسين أمين الصندوق، وهانى زاده عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وشريف منير حسن عضو مجلس الإدارة، باعتبارهم أعضاء مجلس الإدارة الموقعين على المحضر رقم 38 لسنة 2017، وآخرين من موظفى النادى مستلمى المبالغ المالية لإجراء عملية التحويل باعتبارهما مستلمى المبالغ المالية التى تم التحويل بها.