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تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مانويل جوزيه لخلافة كارتيرون

أمس PM 11:48
كتب: الوطن سبورت
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مانويل جوزيه لخلافة كارتيرون

جوزيه

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دخل البرتغالي «مانويل جوزيه»، المدير الفني الأسبق للأهلي، دائرة ترشيحات إدارة الكرة الحالية بالنادي لقيادة الفريق من جديد خلفا للفرنسي المقال باتريس كارتيرون.

وأفادت مصادر، أن مسؤول بالنادي قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع البرتغالي، لمعرفة رأيه، بشأن التراجع عن اعتزال التدريب، والبحث عن صيغة العمل.

وتلقى المسؤول الأهلاوي الموافقة النهائية من البرتغالي، وضيغة عمله في الأهلي، في انتظار موافقة رئيس النادي محمود الخطيب، الذي لايزال متخفظًا على عودة مانويل جوزيه.

وعلم الوطن سبورت، أن البرتغالي «مانويل جوزيه»، اشترط وجود جهاز معاون أجنبي معه، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

واشترط «البرتغالي» وجود «بيدرو بارني»، مواطنه، الذي عمل معه في الأهلي من قبل، وقاد الإسماعيلي موخرًا.

وطلب «جوزيه» أيضًا وجود مدرب أحمال ومحلل أداء أجنبي، حتى يُسهل من مهمته معه، بسبب كبر السن، على أن يكون هناك مدرب ومدرب حراس ومدير كرة «مصريين».

ومن المنتظر أن يحسم رئيس الأهلي، وجهته في الموافقة على تدريب جوزيه للفريق من جديد من عدمه.

 

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