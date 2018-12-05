حصاد «تويتر»| «صلاح» الأكثر بحثا وأحمد فتحي يتفوق على أبو تريكة

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محمد صلاح
كشف الحساب الرسمي لتويتر في الشرق الأوسط، عن حصاد للشخصيات الأهم في عام 2018، والذين تم ذكرهم أو البحث عنهم خلال هذا العام.
وكشف «تويتر»، عن أهم 4 شخصيات رياضية في مصر تم البحث عنها وجاء الترتيب كالتالي:
1- محمد صلاح
2- أحمد حسام ميدو
3- أحمد فتحي
4- أحمد حجازي
ها هم لاعبو كرة القدم الأكثر ذكراً في مصر خلال 2018 #حدث_في_2018 pic.twitter.com/udsEWqptwd— Twitter MENA (@TwitterMENA) December 5, 2018
الإسماعيلي
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05:00 PMدوري أبطال إفريقيا
لو ميساجير
الأهلي
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08:00 PMالدوري المصري
الجونة
بيرنلي
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09:45 PMالدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر يونايتد
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10:00 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
توتنهام
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10:00 PMالدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون
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