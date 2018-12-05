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حصاد «تويتر»| «صلاح» الأكثر بحثا وأحمد فتحي يتفوق على أبو تريكة

اليوم PM 03:08
كتب: محمد السيسي
حصاد «تويتر»| «صلاح» الأكثر بحثا وأحمد فتحي يتفوق على أبو تريكة

محمد صلاح

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كشف الحساب الرسمي لتويتر في الشرق الأوسط، عن حصاد للشخصيات الأهم في عام 2018، والذين تم ذكرهم أو البحث عنهم خلال هذا العام.

وكشف «تويتر»، عن أهم 4 شخصيات رياضية في مصر تم البحث عنها وجاء الترتيب كالتالي:

1- محمد صلاح

2- أحمد حسام ميدو

3- أحمد فتحي

4- أحمد حجازي

 

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