حصاد «تويتر»| «صلاح» الأكثر بحثا وأحمد فتحي يتفوق على أبو تريكة

كشف الحساب الرسمي لتويتر في الشرق الأوسط، عن حصاد للشخصيات الأهم في عام 2018، والذين تم ذكرهم أو البحث عنهم خلال هذا العام.

وكشف «تويتر»، عن أهم 4 شخصيات رياضية في مصر تم البحث عنها وجاء الترتيب كالتالي:

1- محمد صلاح

2- أحمد حسام ميدو

3- أحمد فتحي

4- أحمد حجازي