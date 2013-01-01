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بالمستندات| الزمالك يُخطر الصحفيين بـ «تجميد العضويات» و«التهديد بالشطب»

اليوم PM 04:42
كتب: محمود فؤاد
بالمستندات| الزمالك يُخطر الصحفيين بـ «تجميد العضويات» و«التهديد بالشطب»

شعار الزمالك

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أرسل مجلس إدارة نادى الزمالك خطابًا رسميًا، بعلم الوصول إلى الصحفيين «أعضاء الجمعية العمومية بالنادي»، يخطرهم فيه بتجميد عضوياتهم بالقلعة البيضاء، لحين توفيق أوضاعهم المالية.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

 السيد الأستاذ (....):

«بناءً على تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 258 لسنة 2013، حصر أموال عامة عليا، مقيدة برقم 68 لسنة 2018 تحقيق الأموال العامة، قررنا تجميد عضوية سيادتكم، حتى لا تتعرض إدارة الاشتراكات للمساءلة الجنائية، ولذلك منح مجلس الإدارة سيادتكم مهلة شهرين من تاريخ وصول هذا الخطاب لتوفيق أوضاعكم، إما بسداد الفارق بين ما تم دفعه للنادي كاشتراك، وما يُحدده المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا كقيمة اشتراك للعضوية.

ونحيط سيادتكم علمًا بأنه في نهاية المهلة إذا لم يتم توفيق الأوضاع، سيتم إلغاء العضوية، ولن يسمح بدخول النادي إلا بخطاب معتمد من السيد المحامي العام الأول للأموال العامة العليا، يؤكد صحة عضويتكم».

                                                المدير التنفيذى للنادى                                               محمد محمود سويلم 

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