دوري أبطال أفريقيا| الإسماعيلي يتعادل أمام لو ميساجير (1\1) في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول، بين فريقي الإسماعيلي لو ميساجير البوروندي، بالتعادل 1/1، خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليا، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.

جاء الشوط متوسط المستوى من الإسماعيلي، وسيطر على مجريات اللعب، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص، بينما اعتمد الفريق البوروندي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، التي شكلت بعض من الخطورة.

تقدم الدراويش أولًا، عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 33، بعد عرضية من الجهة اليمنى، يلعبها «حمدي» برأسه في المرمى، وبعدها أدرك الفريق البوروندي، التعادل في الدقيقة 42، عن طريق اللاعب «سيدروك رافي»، من ركلة الجزاء، بعد خطأ على مدافع الدراويش من داخل منطقة الجزاء.