دوري أبطال أفريقيا| الإسماعيلي يُحرز الهدف الثاني في مرمى «لو ميساجير»

نجم فريق الإسماعيلي، في إحراز الهدف الثاني بمرمى لو ميساجير البوروندي، خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليا، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.

جاء الهدف عن طريق عبد الرحمن مجدي، في الدقيقة 63، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، عقب عرضية ورأسية، ارتدت من يد حارس الفريق البوروندي، وتصل لـ «عبد الرحمن»، الذي سددها في المرمى.