دوري أبطال أفريقيا| الإسماعيلي يُحرز الهدف الثاني في مرمى «لو ميساجير»

أحدث الأخبار
الإسماعيلي
نجم فريق الإسماعيلي، في إحراز الهدف الثاني بمرمى لو ميساجير البوروندي، خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليا، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.
جاء الهدف عن طريق عبد الرحمن مجدي، في الدقيقة 63، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، عقب عرضية ورأسية، ارتدت من يد حارس الفريق البوروندي، وتصل لـ «عبد الرحمن»، الذي سددها في المرمى.
الأهلي
-
:
-
08:00 PMالدوري المصري
الجونة
بيرنلي
-
:
-
09:45 PMالدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر يونايتد
-
:
-
10:00 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
توتنهام
-
:
-
10:00 PMالدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون
الإسماعيلي
2
:
1
05:00 PMدوري أبطال إفريقيا
لو ميساجير
تعليقات الفيسبوك