انقسام في الأهلي حول عودة جوزيه.. المؤيدون: الأنسب.. والمعارضون: أفلس فنيًا

نقلا عن العدد الورقي..

أزمة فى هجوم الأحمر قبل مواجهة دورى أبطال أفريقيا.. الفريق يتدرب بدون راحة ومفاوضات جادة مع «طارق» الأمريكى

شهدت الساعات الأخيرة دخول البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للفريق، حسابات مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب، لقيادة الفريق الأول خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون.

واشترط المدرب البرتغالى تولى القيادة الفنية، فى وجود مساعده بيدرو بارنى، ومساعدين، ضمن الجهاز المعاون، وهو ما تدرسه الإدارة، فيما شهد المجلس خلافات حول تولى جوزيه المهمة، حيث رفض أكثر من عضو داخل المجلس عودته خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال مع كارتيرون، مشددين على أن المدرب البرتغالى أفلس فنياً على حد وصفهم، ولا يمكنه قيادة الفريق وتحقيق بطولات جديدة.

وحذر بعض المعارضين داخل المجلس من خطورة تولى جوزيه قيادة الفريق، مطالبين باختيار اسم كبير فى عالم التدريب لتحقيق طموحات المجلس والجماهير، فيما يرى «الخطيب» وبعض أعضاء المجلس أن جوزيه الأنسب للمرحلة الحالية.

فى سياق مختلف، يواجه الجهاز الفنى للفريق الأول، بقيادة محمد يوسف، أزمة كبيرة فى خط الهجوم قبل مواجهة فريق جيما الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، والتى يستهل الفريق مشواره فى النسخة الاستثنائية، أحد أيام 14، 15، 16 من الشهر الجارى، بسبب غياب المهاجم المغربى وليد أزارو، بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقى «كاف»، مباراتين، كعقوبة تأديبية بسبب قيامه بتمزيق قميصه الخاص فى مباراة النهائى أمام الترجى، التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كما يغيب عن اللقاء صلاح محسن لظروف الإصابة، ولا يوجد أمام الجهاز الفنى سوى المهاجم مروان محسن، الذى يمر بفترة فنية ونفسية صعبة للغاية لتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

من جانب آخر، رشح بعض وكلاء اللاعبين، على إدارة النادى، ضم عمرو طارق، لاعب فريق أورلاندو سيتى الأمريكى، لضمه خلال الفترة المقبلة، لترميم دفاع الفريق، لا سيما فى ظل عرض المالى ساليف كوليبالى للبيع لعدم القناعة بمستواه، الذى تراجع بشدة خلال الفترة الأخيرة، وتحسم إدارة النادى موقف اللاعب بشكل نهائى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حسم الأمر مع الجهاز الفنى، وإمكانية التعاقد معه.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الخميس، بدون راحة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقررة، الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، ووضع الجهاز الفنى برنامج عمل الفترة المقبلة، الذى يسعى من خلاله لحصد أكبر عدد من النقاط فى المباريات المؤجلة، للحاق بركب صدارة الدورى مع الثنائى الزمالك وبيراميدز على الترتيب.

فى سياق آخر، عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عدة جلسات مع خالد محمود، طبيب الفريق، لترتيب وتجهيز غرفة ملابس الفريق الجديدة، وكذلك صالة الجيم المصغرة التى يتم تجهيزها أسفل المدرج الجديد، وتم الاتفاق على المعدات المطلوبة لتحسين غرفة الملابس بالشكل المناسب.