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بالفيديو.. الجونة يتقدم على الأهلي بـ «هدف مفاجئ»

اليوم PM 08:15
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. الجونة يتقدم على الأهلي بـ «هدف مفاجئ»

الجونة

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تقدم فريق الجونة على نظيره الأهلي بهدف نظيف، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا، والمؤجلة من الجولة السابعة من الدوري.

أحرز محمد نادي هدف الجونة في الدقيقة 13.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد سمير وأيمن أشرف وأحمد علاء وكريم نيدفيد.

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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