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جماهير الأهلي تُهاجم رئيس الزمالك من مدرجات «السلام»

اليوم PM 10:05
كتب: علي سمير
جماهير الأهلي تُهاجم رئيس الزمالك من مدرجات «السلام»

جماهير الأهلي

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هاجمت جماهير الأهلي المتواجدة في ملعب السلام، لمؤازرة فريقها أمام الجونة، التي أقيمت منذ قليل والمؤجلة من الجولة السابعة ببطولة الدوري العام، رئيس الزمالك بشدة.

وجاء هجوم جماهير الأهلي على رئيس الأبيض، ردًا على سبه لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على خلفية تصريحاته ضد الحكام.

وكان الأهلي حقق الفوز اليوم على الجونة، بهدفين لهدف، أحرزهما أحمد الشيخ ووليد سليمان، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.

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