«عبد الحفيظ» لرئيس الزمالك: «إحنا مش بنخاف منك.. إحنا الأهلي»

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالانتصار، الذي حققه فريقه اليوم أمام الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، والمؤجلة من الجولة السابعة، لبطولة الدوري، والتي انتهت نتيجتها بانتصار الأحمر بنتيجة 2-1.

وقال «عبد الحفيظ» في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون سبورت»: «الحمد لله على الفوز، لازلنا فى مرحلة صعبة، وسلاحنا هو الشخصية والروح القتالية، ولابد أن يستوعب جميع اللاعبين صعوبة الموقف الحالي».

وتابع مدير الكرة: «في الشوط الثاني سنحت لنا فرص كثيرة أكثر من تلك، التي أتيحت لنا في الشوط الأول، ورغم الفوز لازال الفريق في مرحلة صعبة.. لدينا عمل داخل الملعب وخارج الملعب، ومباريات مؤجلة صعبة فى ديسمبر، ومباراتين فى دورى الأبطال، لذا أتمنى عبور الفترة الحالية بنتائج جيدة».

وواصل: «لدينا ظروف سيئة فى غياب لاعبين مميزين خلال أوقات صعبة، مثل حسام عاشور، وأحمد فتحي، وأجايي وصلاح محسن، وعلي معلول، كلها عناصر مميزة، لكن لدينا ثقة كبيرة، وأؤكد على أهمية شخصية اللاعبين وروحهم القتالية لعبور تلك المرحلة».

وأكمل: «فى يناير ستتغير الأمور من خلال التدعيم وعودة المصابين، والأهم حاليًا عبور مباريات ديسمبر، لدينا عمل داخل الملعب، وخارج الملعب سيكون العمل أكبر حتى الوصول لهوية وشخصية وقوة النادي الأهلى المعروفة عبر الزمان وكل الأجيال، ونتمنى أن نكون موفقين.. القادم أفضل يا جماهير الأهلى ولن يتحقق ذلك بين يوم وليلة».

وواصل «عبد الحفيظ»: «أتمنى مساندة الجماهير للاعبين الحاليين حتى عودة الفريق للمسار الصحيح، العمل فني من الجهاز الفنى والإداري من جانب المسؤولين، للوصول إلى مستوانا الحقيقي».

وأردف: «الروح، والإصرار، وقوة الشخصية فى الفترة المقبلة هذه هي أسلحة الأهلى.. لدينا 25 يومًا فى الشهر الجارى، وعلينا أن نقاتل فى الملعب، وأن نكون أقوياء فى الالتحامات والروح في الملعب أن تكون عالية».

وأكمل سيد عبد الحفيظ تصريحاته، ملمحًا حديثه على رئيس نادي الزمالك قائلًا: «أطالب الجميع بالهدوء، ولن نلتفت للتجاوزات، فكل من يتكلم ويتجاوز سنرد عليه، مع النادى الأهلى لا تقول كلام لا تستطيع تنفيذه، ولن نتأثر بالمداخلات وبالأبواق التى تُهدد النادي.

واختتم «عبد الحفيظ» تصريحاته، التي لمح بها لرئيس الزمالك، قائلًا: «في النهاية إحنا مش بنخاف من الصوت العالي.. إحنا الأهلي».