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محمد يوسف: «لست قلقًا من التفاوض مع مدرب أجنبي»

اليوم AM 10:12
كتب: ندى قطب
محمد يوسف: «لست قلقًا من التفاوض مع مدرب أجنبي»

محمد يوسف

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أعرب محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه أمس، بثنائية مقابل هدف، على حساب نظيره الجونة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وأوضح محمد يوسف في تصريحات إذاعية لبرنامج «ساعة مع شوبير»، أن الأهم هو عودة روح الفانلة الحمراء بعد تحويل الهزيمة بهدف إلى فوز على الجونة.

وأشار، إلى أنه تعمد إشراك وجوه جديدة لم تأخذ فرصتها بشكل كبير منذ بداية الموسم مثل أحمد الشيخ وناصر ماهر وكريم نيدفيد وغيرهم.

وأضاف يوسف: «أنا تحت أمر الأهلي فأنا أحد أبنائه ومستعد لخدمته في أي منصب لذلك لست قلقًا من التفاوض مع مدرب أجنبي من قبل إداراة النادي».

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