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الأهلي يحصل على توقيع محمود وحيد لاعب المقاصة 4 سنوات

اليوم PM 01:45
كتب: الوطن سبورت
الأهلي يحصل على توقيع محمود وحيد لاعب المقاصة 4 سنوات

الأهلي

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حصل النادي الأهلي، منذ دقائق، على توقيع محمود وحيد، لاعب فريق مصر المقاصة، لمدة أربع سنوات ونصف، لينتقل اللاعب للقلعة الحمراء بعد موافقة مسئولي المقاصة على بيعه للأهلي.

وكان المهندس عدلي القيعي قد عقد جلسة منذ ساعات قليلة مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي وحصل على موافق المقاصة على بيع اللاعب حيث وقع على عقود انتقاله للأهلي ليكون ثاني صفقات المارد الأحمر في انتقالات يناير بعد التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

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