«المقاصة» يكشف تفاصيل صفقة انتقال «وحيد» للأهلي

أكد مصدر داخل إدارة النادي الفيومي، أن صفقة انتقال محمود وحيد، اقتربت من الحسم بشكل نهائي ولكن ستكون بمقابل مالي فقط، ولن ندخل في أي صفقات تبادلية.

وأضاف المصدر: "كنا نريد أحمد الشيخ، مقابل محمود وحيد، ولكن بعد رفض إدارة الأهلي التفريط في اللاعب والتمسك باستمراره، قررنا التفاوض بمقابل مادي فقط".

وتابع: "المفاوضات لازالت جارية، ولكنها اقترب من الحسم، قد تشهد الشاعات المقبلة، إعلان إتمامها بشكل نهائي".