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«المقاصة» يكشف تفاصيل صفقة انتقال «وحيد» للأهلي

اليوم PM 02:59
كتب: محمد السيسي
«المقاصة» يكشف تفاصيل صفقة انتقال «وحيد» للأهلي

محمود وحيد

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أكد مصدر داخل إدارة النادي الفيومي، أن صفقة انتقال محمود وحيد، اقتربت من الحسم بشكل نهائي ولكن ستكون بمقابل مالي فقط، ولن ندخل في أي صفقات تبادلية.

وأضاف المصدر: "كنا نريد أحمد الشيخ، مقابل محمود وحيد، ولكن بعد رفض إدارة الأهلي التفريط في اللاعب والتمسك باستمراره، قررنا التفاوض بمقابل مادي فقط".

وتابع: "المفاوضات لازالت جارية، ولكنها اقترب من الحسم، قد تشهد الشاعات المقبلة، إعلان إتمامها بشكل نهائي".

 

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