«الخائن» يُشعل الزمالك.. والنادي يرفض صفقة محمد محمود

نقلا عن العدد الورقي

المدير الفنى يطلب تسجيلات «القطن».. «مدبولى» ينتظر تحديد مصيره للرد على «الشعلة».. والمقاصة ينتظر موافقة «دونجا»

كلف السويسرى «جروس» المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجهاز الإدارى للفريق بتوفير تسجيلات لمباريات فريق القطن التشادى الذى سيواجه الفريق الأبيض فى دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تأهل بطل تشاد على حساب فريق جوميدو بطل توجو، حيث ستكون مباراة الذهاب فى القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الحالى، على أن يقام لقاء الإياب فى تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

فى سياق مختلف، نشبت أزمة داخل الفريق بعد تسريب قائمة مباراة المصرى التى أقيمت أمس قبل الكشف عنها رسمياً، وخرجت اتهامات نحو الجهاز الإدارى بتسريب الأمر، إلا أن «جروس» المدير الفنى طالب بالتحقيق، وهدد بطرد «الخائن»، على حد وصفه، ومنعه من العمل مع الفريق مرة أخرى.

فى سياق مختلف، كشف مصدر بالنادى قيام ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، بعرض اللاعب «محمد محمود» على إدارة النادى الأبيض للتعاقد معه، إلا أنها رفضت بعد علمها بحصول النادى الأهلى على توقيع اللاعب، وذلك لعدم حدوث أزمات بين القطبين، وشدد المصدر على أن الزمالك لن يدخل فى صفقة إلا إذا كان الفريق فى حاجة لها بالفعل.

من ناحية أخرى، تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة خاصة بين كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، ومجلس إدارة النادى، للوقوف من المدرب على حاجة الفريق من التدعيمات خلال يناير المقبل، والصفقات الجديدة التى يرغب فى التفاوض معها فى كل مراكز الفريق، وتحديد أسماء من لا يرغب فى وجودهم من لاعبين خلال الفترة المقبلة للعمل على تسويقهم بالبيع أو الإعارة.

من جانبه، يعقد أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، خلال الأيام المقبلة، جلسة مع الجهاز الفنى للفريق لمعرفة مصيره النهائى بعد خروجه من الحسابات تماماً منذ بداية الموسم، فى ظل تمسكه بالرحيل بسبب عدم المشاركة، ويرغب اللاعب فى معرفة قرار المدير الفنى النهائى بشأنه حتى يحسم موقفه من العروض التى أمامه من الشعلة السعودى الذى يقوده فنياً خالد جلال، والأقرب حتى الآن رحيله عن الأبيض ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم، فيما أكد مصدر مقرب من محمود عبدالعاطى «دونجا» لاعب وسط الفريق تلقّى اللاعب مجدداً عرضاً للانتقال لأحد الأندية الإماراتية، وكذلك تلقيه عرضاً من المقاصة، ولم يحسم اللاعب الأمر حتى الآن، منتظراً الوقوف على مصيره داخل الفريق الأبيض.