الشوط الأول| الزمالك يتقدم على المصري بثنائية «كهربا وأوباما»

انتهى الشوط الأول بين فريقي المصري البورسعيدي، والزمالك، بتقدم الأخير بهدفين دون رد، خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليًا، والمؤجلة من الجولة الـ11 من مسابقة الدوري العام، على استاد برج العرب.

تقدم الأبيض، في وقت مبكر من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة الـ 11 عن طريق محمود كهربا بتسديدة رائعة، بعد تمريرة من الكونغولي «كاسونجو»، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني، في الدقيقة 38، بعد تمريرات من لاعبي الزمالك تصل لأوباما المنفرد، ليسددها في المرمى.

ومع بداية المباراة انطلق «كاسونجو»، من الجهة اليمني ولعب كرة عرضية، ولكن دون متابع، وفي الدقيقة الثانية محاولة للمصري عن طريق حجاج عويس، في وسط الملعب، وأرسل تمريرة طولية باتجاه أحمد جمعة، المنطلق خلف مدافعي الزمالك، إلا أن تمريرة خرجت بشكل غير متقن.

وبعدها هجمة أخرى عن طريق إسلام عيسى، الذي تمكن من اختراق منطقة جزاء الزمالك من جهة اليمين مراوغًا الظهير حمدي النقاز، ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود جنش.

وفي الدقيقة الخامسة هجمة لنادي الزمالك في وسط الملعب انتهت، بتمريرة طولية عن طريق طارق حامد بإتجاه حمدي النقاز المنطلق على الجبهة اليمنى، إلا أن الكرة خرجت بشكل أقوى من اللازم.

ولم يشهد اللقاء، خطورة كبيرة من لاعبي المصري، سوى تسديدة لـ « إسلام عيسى»، في الدقيقة 24، التي تصدها لها الحارس محمود جنش بنجاح.