أزمة بين «شوبير» و«كردي» بسبب هجوم «النائب» على «العضو»

نقلا عن العدد الورقي..

سيطرت حالة من الغضب على الدكتور كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجبلاية، بسبب هجوم أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، عليه، فى إحدى المحطات الإذاعية، وذلك على خلفية التصريحات التى أطلقها «كردى» حول أمنياته بفوز الزمالك بالدورى، وعدم حصد بيراميدز للبطولة.

ووجه «كردى» لوماً شديداً لحارس الأهلى الأسبق، خلال الاجتماع، قائلاً: «ما كان يجب عليك مهاجمتى فى برنامجك بالإذاعة، لأنك تعلم جيداً أن تصريحاتى شخصية ولا تعبر عن كونى عضواً باتحاد الكرة، وكانت فى إطار خارج تماماً عن منصبى فى الاتحاد، وأن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة»، وتدخل هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، محتوياً غضب «كردى»، وأكد فى الوقت نفسه أن العلاقة التى تجمعه بـ«شوبير» وكل أعضاء المجلس علاقة قوية للغاية، وليس هناك ما يدعو لخلق حالة من عدم الاستقرار داخل الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وفاز أحمد شوبير، عضو مجلس اتحاد الكرة، بمنصب نائب رئيس مجلس الجبلاية، خلال الاجتماع الذى أقيم يوم الثلاثاء الماضى، وجاء فوز حارس الأهلى الأسبق بالتزكية، خاصة أنه لم يتقدم أى عضو للمنصب أمامه، وحرص جميع الأعضاء على تهنئته على هذا المنصب، وسيقوم حارس الأهلى الأسبق بصلاحيات هانى أبوريدة فى حالة غياب الأخير.