تجميد «فضل» و«عرابي» في الأهلي

نقلًا عن العدد الورقي،،،

كشف مصدر بالنادى الأهلى عن صدور قرار سرى من محمود الخطيب، رئيس النادى، فور عودته من ألمانيا يتضمن إيقاف الثنائى محمد فضل، وهيثم عرابى عن العمل خلال الفترة الحالية على خلفية تحفظ «فضل» مدير التعاقدات على إضافة هيثم عرابى للجنة، والتلويح بتقديم استقالته الفترة الماضية برفقة حسام غالى منسق لجنة الكرة.

وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ «عرابى»، وتقرر تأجيل القرار بتجميدهما بشكل رسمى حتى اجتماع مجلس الإدارة المقبل الذى يتم فيه حسم مصيرهما بشكل نهائى بالبقاء أو الرحيل، خاصة بعد تصريحات فضل الأخيرة، التى هاجم فيها عرابى بشدة، وأكد أنه يمتلك أدلة دامغة تُدينه.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس الإدارة المقبل، بعد تحسن حالة رئيس النادى محمود الخطيب، البت فى مصير الثنائى، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تضارباً كبيراً فى الاختصاصات، فضلاً عن عدم وجود تنسيق بين الثنائى بشأن الصفقات الجديدة والتدعيمات التى يحتاجها الفريق، وتم الإعلان بشكل رسمى عن صفقة واحدة فقط، وهى محمد محمود، لاعب وادى دجلة عن طريق محمد فضل.