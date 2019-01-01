بقرار أمير مرتضى.. الكلام ممنوع في الزمالك

رفض الجهاز الفني لفريق الزمالك، والجهاز الإداري، التحدث لوسائل الإعلام، عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم، على استاد برج العرب.

وقال مسئولو الفريق الأبيض، أن أمير مرتضى، نجل رئيس النادي، والمشرف العام على فريق الكرة، هو الذي قرر منع الحديث، خوفًا من هدم الاستقرار داخل النادي.

وكان الفريق الأبيض، حقق الفوز على المصري البورسعيدي اليوم، بهدفين أحرزهما، محمود كهربا ويوسف أوباما، ورفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الدوري العام.