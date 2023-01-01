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الأهلي يقترب من إنهاء صفقة محمود بن حليب

اليوم PM 01:24
كتب: عل سمير وحسين غريب
الأهلي يقترب من إنهاء صفقة محمود بن حليب

محمود بن حليب

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أكد مصدر مطلع في النادي الأهلي، أن المغربي محمود بن حليب مهاجم الرجاء المغربي، اقترب من إنهاء المفاوضات حول انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد أبدوا رغبتهم في التعاقد مع بن حليب، لدعم هجوم الفريق الأحمر بعد تألقه في كأس الاتحاد الإفريقي وتتويجه هدافا للبطولة في هذه النسخة برصيد ١٢ هدف.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع الرجاء المغربي للحصول على خدمات بن حليب، مقابل مليوني دولار، لكن يتبقى اتفاق مسؤولي القلعة الحمراء مع اللاعب حول راتبه السنوي.

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