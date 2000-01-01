وزير الرياضة يطارد اتحاد الكرة بالمخالفات ويخطط لحل المجلس

نقلا عن العدد الورقي..

«صبحى» يتواصل مع حسن مصطفى وينقل له رغبته فى رحيل «أبوريدة» ومجلسه.. رئيس الاتحاد الدولى لليد يحذر من تجميد النشاط.. والوزارة تستعجل الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.. وتقرير الوزارة والجهاز: مخالفات شابت عقود الرعاية.. شبهات فى عقود «كوبر» وجهازه وأماكن إقامتهم.. ومشكلات «صلاح» شأن داخلى

كشف مصدر باتحاد الكرة عن تواصل أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، خلال الفترة الأخيرة، وأبلغه برغبته فى حل مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبوريدة، بسبب وجود العديد من المخالفات، التى تستوجب ذلك فى الفترة الحالية.

ورد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على وزير الرياضة بأن الأمر به مخاطرة كبيرة، لكون ما يخطط له بمثابة تدخل حكومى، وقد يؤدى إلى تجميد النشاط الرياضى فى مصر، من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، حال وصول شكوى رسمية إلى «فيفا» من المجلس المنحل.

وفى السياق ذاته، تواصل وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، وطالبهم بإرسال ردود كافية على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف العديد من المخالفات بالجبلاية، منعاً لوضعه فى موقف حرج، خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعود لوزارة الرياضة، ويطلب منها إرسال جميع الردود بشأن كل الجهات التابعة للوزارة.

وأكد التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بطلب من مجلس النواب المصرى لمراجعة أعمال اتحاد كرة القدم، أن هناك مخالفات شابت عقد الرعاية للمواسم الثلاثة الماضية من 2014 - 2015، وحتى نهاية الموسم الرياضى 2016 - 2017.

وأضاف التقرير المرسل إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسته، أن هناك مخالفات شابت عقد الرعاية، بدءاً من نهاية موسم 2016 - 2017، وحتى نهاية مباريات كأس العالم الماضى، كما أن هناك مخالفات شابت عقد رعاية دورى القسم الثانى الخاص بشركة «المستقبل» للوسائل الإعلانية.

وذكر التقرير أن عقود المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الأرجنتينى هيكتور كوبر وجهازه الإدارى وأماكن إقامتهم شابتها المخالفات من قبل الاتحاد. وأضاف: «هناك مخالفات شابت التذاكر الخاصة بمباريات كأس العالم لكرة القدم الأخيرة فى روسيا، ومخالفات شابت عقد رعاية وتوريد ملابس رياضية للمنتخبات الوطنية الخاص بشركة «أديداس»، فضلاً عن المخالفات الخاصة بمزايدة سيارات ومنقولات الاتحاد وبعثاته الخارجية الخاصة بكأس العالم الأخيرة».

وقال التقرير المبدئى الذى يتضمن المخالفات: «هناك مخالفات شابت أعمال تجهيز مركز المنتخبات الوطنية لاستقبال الجمعية العمومية للاتحاد».

وتتعلق المخالفة الـ11 بعقد تقديم خدمات الأمن والنظافة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية المبرم مع شركة «طيبة 2000» للأمن والحراسة، وأبدى التقرير المبدئى بعض الملاحظات الواردة على بعض بنود الإيرادات والمصروفات بالميزانية العمومية للاتحاد فى 30 يونيو 2017، ونصت المخالفة الـ13 على: «يوجد عجز وزيادة لبعض الأصناف بمخازن الاتحاد الكائنة بمدينة 6 أكتوبر وعدم تمكين اللجنة من الاطلاع على السجلات والمستندات الخاصة بالنواحى المخزنية».

وقالت اللجنة المشكلة، إنها خاطبت المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصرى خلال النصف الثانى من سبتمبر الماضى بموجب كتاب لإزالة أسباب المخالفة خلال الفترة السابقة المسموح بها، وهى 10 أيام من تاريخه، وذلك إعمالاً لأحكام اللائحة المالية الموحّدة للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2017.

وبالنسبة للمشكلات الأخرى التى نشبت بين اتحاد الكرة المصرى واللاعب الدولى محمد صلاح، قال التقرير إن ذلك يعد شأناً داخلياً لاتحاد الكرة المصرية من الناحية الفنية، حيث إن تمثيل مصر دولياً فى المحافل الدولية يأتى إعمالاً لأحكام قانون الرياضة، حيث يقتصر دور وزارة الرياضة على الرقابة المالية فقط، دون الفنية.

وذكر أن الوزارة تدخلت من خلال الوزير السابق خالد عبدالعزيز، شخصياً لحل المشكلات الشخصية، حفاظاً على قيمته كلاعب محترف مصرى، ويتم فى الفترة الحالية حل الخلافات الخاصة بحقوق اللاعب الدولية وحقوقه مع المنتخب، بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد.