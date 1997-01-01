تقرير «المركزي للمحاسبات» عن «الجبلاية»: مخالفات في الرعاية.. وشبهات بعقد «كوبر»

نقلا عن العدد الورقي..

تواصل وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، وطالبهم بإرسال ردود كافية على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف العديد من المخالفات بالجبلاية، منعاً لوضعه فى موقف حرج، خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعود لوزارة الرياضة، ويطلب منها إرسال جميع الردود بشأن كل الجهات التابعة للوزارة.

وأكد التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بطلب من مجلس النواب المصرى لمراجعة أعمال اتحاد كرة القدم، أن هناك مخالفات شابت عقد الرعاية للمواسم الثلاثة الماضية من 2014 - 2015، وحتى نهاية الموسم الرياضى 2016 - 2017.

وأضاف التقرير المرسل إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسته، أن هناك مخالفات شابت عقد الرعاية، بدءاً من نهاية موسم 2016 - 2017، وحتى نهاية مباريات كأس العالم الماضى، كما أن هناك مخالفات شابت عقد رعاية دورى القسم الثانى الخاص بشركة «المستقبل» للوسائل الإعلانية.

وذكر التقرير أن عقود المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الأرجنتينى هيكتور كوبر وجهازه الإدارى وأماكن إقامتهم شابتها المخالفات من قبل الاتحاد. وأضاف: «هناك مخالفات شابت التذاكر الخاصة بمباريات كأس العالم لكرة القدم الأخيرة فى روسيا، ومخالفات شابت عقد رعاية وتوريد ملابس رياضية للمنتخبات الوطنية الخاص بشركة «أديداس»، فضلاً عن المخالفات الخاصة بمزايدة سيارات ومنقولات الاتحاد وبعثاته الخارجية الخاصة بكأس العالم الأخيرة».

وقال التقرير المبدئى الذى يتضمن المخالفات: «هناك مخالفات شابت أعمال تجهيز مركز المنتخبات الوطنية لاستقبال الجمعية العمومية للاتحاد».

وتتعلق المخالفة الـ11 بعقد تقديم خدمات الأمن والنظافة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية المبرم مع شركة «طيبة 2000» للأمن والحراسة، وأبدى التقرير المبدئى بعض الملاحظات الواردة على بعض بنود الإيرادات والمصروفات بالميزانية العمومية للاتحاد فى 30 يونيو 2017، ونصت المخالفة الـ13 على: «يوجد عجز وزيادة لبعض الأصناف بمخازن الاتحاد الكائنة بمدينة 6 أكتوبر وعدم تمكين اللجنة من الاطلاع على السجلات والمستندات الخاصة بالنواحى المخزنية».

وقالت اللجنة المشكلة، إنها خاطبت المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصرى خلال النصف الثانى من سبتمبر الماضى بموجب كتاب لإزالة أسباب المخالفة خلال الفترة السابقة المسموح بها، وهى 10 أيام من تاريخه، وذلك إعمالاً لأحكام اللائحة المالية الموحّدة للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2017.