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برشلونة يحرز أول أهدافه في شباك ريال مدريد بقدم «مالكوم»

أمس PM 11:15
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
برشلونة يحرز أول أهدافه في شباك ريال مدريد بقدم «مالكوم»

ريال مدريد وبرشلونة

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نجح فريق برشلونة في أحراز أول أهدافه في شباك ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، في ذهاب نصف نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أحرز هدف برشلونة مالكوم، في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي، الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال بيتيس وفالنسيا.

الجدير بالذكر أن مواجهة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة، من المقرر إقامتها يوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير.

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