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كلاسيكو الأرض| 60 دقيقة.. برشلونة الأخطر.. وتراجع كبير من ريال مدريد

أمس PM 11:18
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
كلاسيكو الأرض| 60 دقيقة.. برشلونة الأخطر.. وتراجع كبير من ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد

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مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن مباراة برشلونة وريال مدريد، وذلك في إطار المواجهة التي تجمع الفريقين، حاليًا، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

نجح فريق برشلونة في السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 53 سدد صانع ألعاب برشلونة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء ريال مدريد، لكنها مرت أعلى عارضة نافاس حارس مرمى النادي الملكي بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 57، نجح فريق برشلونة في أحراز هدف التعادل في شباك ريال مدريد من تصويبة صوية من داخل منطقة جزاء ريال مدريد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي، الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال بيتيس وفالنسيا.

الجدير بالذكر أن مواجهة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة، من المقرر إقامتها يوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير.

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