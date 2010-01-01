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تصنيف فيفا| «مصر» تتراجع وتحتل المركز الثامن أفريقيا والرابع عربيا

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد السيسي
تصنيف فيفا| «مصر» تتراجع وتحتل المركز الثامن أفريقيا والرابع عربيا

المنتخب الوطني

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي صدر عن شهر يناير الماضي.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ57 ليتراجع مركز واحد عن تصنيف الشهر الماضي، والذي احتل خلاله المركز 56، ليكون في المركز الثامن في قاؤة أفريقيا، والتي تصدرها المنتخب السنغالي، وعلى المستوى العربي جاء الفراعنة في المركز الرابع خلف المغرب وتونس وقطر.

وواصل المنتخب البلجيكي صدارة التصنيف العالمي برصيد 1727 نقطة وفي المركز الثاني جاء المنتخب الفرنسي برصيد 1726 نقطة، ولم يشهد الـ20 مركز الأوائل أي تغيير عن الشهر الماضي.

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