«شطة»: «كاف» سيُعاقب اتحاد الكرة إذا ثبت «رسمية» حضور رئيس الزمالك

نقلا عن العدد الورقي

أكد عبدالمنعم شطة، مدير اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى السابق، أن مبادئ القلعة الحمراء ستمنعه من تقديم شكوى، ضد رئيس نادى الزمالك والاتحاد المصرى، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بسبب حضور رئيس القلعة البيضاء لاجتماع الأندية بالأمس.

وقال «شطة» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الأهلى مش بالهيافة دى، بأن يبحث عن شو إعلامى بتقديم شكوى للكاف، لأن مبادئ النادى دائماً تبحث البعد عن افتعال الأزمات للكرة المصرية».

وتابع: «اتحاد الكرة أكد أن الاجتماع كان بصورة ودية، رغم الخطاب الرسمى الذى تم توجيهه إلى مجلس إدارة الأحمر، وهناك رؤساء أندية خرجوا يصرحون بأنه اجتماع ودى، وإلا فكيف خرجت منه توصيات وقرارات؟».

وأضاف «شطة»: «يجب أن أوجه التحية إلى خالد مرتجى، الذى طبق مبادئ النادى الأهلى، على أكمل وجه بخروجه من الاجتماع دون الدخول فى أى مهاترات ونقاشات جانبية مع رئيس نادى الزمالك، رغم استفزازات الأخير أثناء خروجه من قاعة الاجتماعات».

وتابع: حال تقديم مجلس إدارة القلعة الحمراء، شكوى رسمية إلى كاف، فسيخاطب الاتحاد الأفريقى، نظيره المصرى، لمعرفة سبب حضور رئيس الزمالك إلى مقر الجبلاية أثناء الاجتماع، نظراً لعدم قانونية حضوره لإيقافه لمدة عام، وسيكون رد أعضاء الجبلاية بنفى قاطع حضوره بصفة رسمية، وأنه كان فى زيارة وديه لمقر الجبلاية وسينفى الأمر تماماً»، واستطرد بأنه فى حال تأكد كاف من وجود صفة رسمية للاجتماع، ستكون هناك عقوبة رادعة ضد الاتحاد المصرى، بسبب مخالفة قرارات كاف.