الزمالك يُهدد «النقاز» بالتجميد لخروجه عن طاعة «أمير».. و«جروس» يحذر اللاعبين من الهزيمة أمام «النجوم»

نقلا عن العدد الورقي

الزمالك يهدد «النقاز» بالتجميد والخصم لخروجه عن طاعة «أمير» «جروس» يحذر اللاعبين من تكرار سيناريو الهزيمة أمام «النجوم».. الفريق فى معسكر مغلق بعد مران اليوم.. ووعود جديدة لـ«حفنى ومدبولى»

نشبت أزمة داخل نادى الزمالك بين أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، ولاعب الفريق حمدى النقاز، للجوء الثانى لأمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد بالجهاز الفنى، فى أزمة التحاق ابنته بالمدرسة، حيث اعتبر المشرف على الكرة الأمر تعدياً على اختصاصاته.

وحذر أمير مرتضى الطرفين المدرب واللاعب من تكرار ذلك، ومعها تهديد لـ«النقاز» بتجميده عن المشاركة مع الفريق والخصم من مستحقاته حال الخروج عن طاعة ونظام ابن رئيس النادى، وتخطى مهام المشرف على الكرة واللجوء لأى مدرب فى أى مشكلة سواء داخل أو خارج الملعب، مشدداً على أن دور المدرب فنى داخل الملعب فقط ويجب التزام الجميع بذلك.

من ناحية أخرى، يختتم اليوم الجمعة فريق الكرة تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة نظيره النجوم على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، ومن المنتظر أن يجتمع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، مع لاعبيه قبل انطلاق مران اليوم لمنحهم تعليمات فنية خاصة وإلقاء محاضرة عليهم بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف فى فريق النجوم بعدما سبق له مطالبتهم باحترام الفريق المنافس، والحذر من تكرار سيناريو لقاء الدور الأول الذى فاز به النجوم، مشدداً عليهم ضرورة اقتناص نقاط المباراة للزحف نحو لقب بطولة الدورى وعدم التأثر بالهزيمة من جورماهيا، وبعد انتهاء مران اليوم سينتظم الفريق فى معسكر مغلق.

من جانبه، رفض المدير الفنى التفرقة بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين فى التدريبات الأخيرة وخضع الجميع لنفس الحمل البدنى الفنى، حيث شهدت التدريبات الأخيرة تنفيذ جمل جديدة مع اللاعبين وضعها لهم «جروس» بعد دراسته بشكل قوى لفريق النجوم، ويسعى المدير الفنى للفريق لتجهيز بدائل لكل من طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا لغيابهما عن اللقاء بسبب الإنذار الثالث، والأقرب مشاركة محمود عبدالعزيز بدلاً من طارق حامد، ووجود مفاضلة بين «عنتر» و«زيزو» للدفع بأحدهما بدلاً من «كهربا».

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من «محمود جنش ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وبهاء مجدى ومحمود عبدالعزيز وفرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمد عنتر وإبراهيم حسن وعمر السعيد»، فيما يواصل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، أداء جلسات علاجية بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة، حيث رفض المدير الفنى إشراكه فى التدريبات الجماعية قبل اكتمال شفائه خوفاً من تفاقم الإصابة، ويسعى الجهاز الطبى لتجهيزه للحاق بالمباريات المقبلة.

فى سياق مختلف، أكد مصدر داخل الفريق أن رئيس النادى تحدث خلال اجتماعه الأخير مع اللاعبين بصورة شخصية مع الثنائى أيمن حفنى وأحمد مدبولى، وأكد لهما أنهما من العناصر المهمة بالفريق وسيحصلان على فرصة فى المباريات المقبلة، وأنه نقل وجهة نظره للمدير الفنى، ولكن عليهما الالتزام فى التدريبات.